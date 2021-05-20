Варшава, , 22:35 — REGNUM Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет от COVID-19 в Польше может начаться уже в период летних каникул. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Polskie Radio.

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По словам замглавы польского минздрава, в настоящее время ведутся работы по разрешению использования вакцины для вышеуказанной возрастной категории.

«Мы надеемся, что вакцина от Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств уже в середине июня. Период летних каникул является идеальным временем для расширения процесса вакцинации за счет вакцины для этой возрастной группы», — сказал Вальдемар Краска.

В настоящее время вакцина производства Pfizer одобрена в Евросоюзе для использования лицами 16−17 лет. 17 мая в Польше началась регистрация на вакцинацию граждан этой возрастной категории.