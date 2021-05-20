Москва, , 22:36 — REGNUM Рэпер Моргенштерн нарисовал стикеры для слушателей своего нового альбома в социальной сети «ВКонтакте». Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 20 мая.

«Я лично нарисовал уникальные стикеры с Кизякой», — написал рэпер, упомянув имя героя, изображённого на стикерах. Рисунки Моргенштерна станут доступны для скачивания после прослушивания его нового альбома.

ИА REGNUM напоминает, что альбом Million Dollar Happiness выйдет в полночь с 20 на 21 мая 2021 года. В него войдут 13 композиций.

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