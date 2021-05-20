Москва, 20 мая 2021, 22:29 — REGNUM Специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков в ходе работы круглого стола «Новые знания. Современные образовательные платформы и актуальные смыслы», прошедшего в Москве в четверг, 20 мая, акцентировал внимание на том, что общественные ожидания, связанные с перезапуском общества «Знание», очень велики.
По его мнению, есть надежда, что оно даст импульс к стратегическим изменениям в сфере гуманитарной политики, в сфере общенациональной системы просвещения.
Эксперт отдельно остановился на одном из ключевых направлений деятельности возрождаемого общества — защита и сохранение исторической памяти.
Александр Рудаков предложил также в своем выступлении для сохранения и защиты исторической памяти, культурной и гражданской идентичности России создать единый общенациональный цифровой депозитарий культурной информации и общенациональную цифровую энциклопедию, выполняющую одновременно роль основного источника достоверной информации и среды деятельности научного и экспертного сообщества страны.
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