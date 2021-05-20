Москва, , 22:29 — REGNUM Специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков в ходе работы круглого стола «Новые знания. Современные образовательные платформы и актуальные смыслы», прошедшего в Москве в четверг, 20 мая, акцентировал внимание на том, что общественные ожидания, связанные с перезапуском общества «Знание», очень велики.

По его мнению, есть надежда, что оно даст импульс к стратегическим изменениям в сфере гуманитарной политики, в сфере общенациональной системы просвещения.

Эксперт отдельно остановился на одном из ключевых направлений деятельности возрождаемого общества — защита и сохранение исторической памяти.

«Мы видим установку (в том числе со стороны западного научного сообщества) на догматизацию определенных научных гипотез, к стремлению навязать их, как истину в последней инстанции, искажение исторических данных. При этом в пространстве чисто научной дискуссии наши ученые ведут себя достаточно осторожно, в рамках принятого научного этикета. А вот в сфере просветительской деятельности, прежде всего на площадке общества «Знание», думается, они могли бы дать более решительный ответ. В глобальном масштабе очевидна тенденция на обесценивание нашего вклада в мировую цивилизацию, в мировой прогресс. Нужен альтернативный упорядоченный информационный поток, где усилия ученых и общественных активистов получают поддержку со стороны государства, со стороны всего общества. Думается, что центральной площадкой в этом направлении должно стать обновленное общество «Знание», — уточнил он.

Александр Рудаков предложил также в своем выступлении для сохранения и защиты исторической памяти, культурной и гражданской идентичности России создать единый общенациональный цифровой депозитарий культурной информации и общенациональную цифровую энциклопедию, выполняющую одновременно роль основного источника достоверной информации и среды деятельности научного и экспертного сообщества страны.

«Думается, что эти ресурсы должны стать основой просветительской деятельности в России. Это важнейшие факторы сохранения нашего гуманитарного, интеллектуального, смыслового суверенитета», — предположил эксперт.

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