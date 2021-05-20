Рига, , 22:28 — REGNUM Вице-премьер-министр и по совместительству министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал на странице в соцсети Twitter, что ему «стыдно за Германию из-за сотрудничества Берлина с Москвой».

«Мне стыдно за Германию из-за сотрудничества Берлина с Москвой. Стыдно за позицию германского руководства по отношению к российскому газопроводу «Северный поток — 2». Политика должна быть основана на ценностях, а не только на экономической выгоде», — написал латвийский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».

Он отметил, что Польша, Украина и иные страны Восточной Европы при поддержке США выступают резко против сотрудничества с Россией по поводу совместного газопровода, однако Германия планомерно продолжает его строительство в экономических интересах.