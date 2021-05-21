Мэриленд, , 02:35 — REGNUM Лотерею с ежедневным призом в $40 тыс. среди жителей штата Мэриленд, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона. Об этом 20 мая заявил губернатор штата Ларри Хоган.

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Лотерея будет длиться на протяжении 40 дней, а 4 июля будут разыгрываться $400 тыс. Таким образом, отметил губернатор, всего среди жителей Мэриленда будет разыграно $2 млн.

Отметим, что в лотерее могут принять участие прописанные в Мэриленде жители старше 18 лет, которым ввели хотя бы одну дозу препарата до момента выявления победителя. С помощью такого шага власти надеются повысить интерес населения к вакцинации.

Напомним, ранее подобную лотерею с главным призом в $1 млн учредили среди жителей штата Огайо.