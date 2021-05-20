Тверь, , 22:24 — REGNUM Работы по созданию мультимедийного парка «Россия — моя история» стартовали в Твери, сообщил 20 мая губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь. Мультимедийный парк, который создаётся по инициативе президента РФ Владимира Путина, появится на территории бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури, уточнили в пресс-службе правительства Тверской области.

Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь Пресс-служба правительства Тверской области

«Это будет лучшее место в нашем регионе для молодёжи. Этот современный проект нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны. Проект нацелен на то, чтобы мы с гордостью могли сказать — мы родились, живём, работаем на территории Российской Федерации, Тверской области. Планируем сдачу проекта до конца текущего года», — отметил Игорь Руденя.

Парк «Россия — Моя история» — это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. В настоящее время подобные проекты реализованы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе — только в Москве.

В Тверской области к созданию уникального контента о регионе привлекут историков, краеведов. Губернатор отметил, что планируется отразить в комплексе истории отдельных районов региона. Также на площадке мультимедийного парка впоследствии появится региональный молодёжный кластер. В нём разместятся офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектный офис и образовательный центр волонтёрского движения «Мы Вместе», открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодёжных социально значимых и культурных мероприятий. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры, включая создание парковок, остановок общественного транспорта.