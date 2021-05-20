Варшава, , 22:24 — REGNUM Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик сообщил на своей странице в Twitter, что по состоянию на 20 мая уже 4 794 334 граждан Польши полностью прошли вакцинацию.

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«Речь идет о тех, кто уже получил два компонента препаратов Pfizer, Moderna или AstraZeneca, а также о тех, кто привился препаратом Johnson & Johnson», — говорится в сообщении.

Кроме того, Дворчик отметил, что в общей сложности в республике сделано 16 372 436 прививок от COVID-19. Большая часть жителей Польши из тех, кто начал проходить вакцинацию, пока получила только первый компонент.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в республике планируется вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года. 18 мая стало известно, что уже 48% жителей Польши либо начали проходить вакцинацию, либо записались на неё и ожидают своей очереди.