20 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 22:53 — REGNUM Решение комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержать законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 20 мая в социальной сети Facebook.

Лев Лагорио. Крымский пейзаж. 1888

«Ни холодно, ни жарко. Признаёте или не признаёте. От этого уже ничего не изменится, ведь Крым наш — российский», — написала Светлана З.

Некоторые комментаторы считают, что подобный проект закона является абсолютно некорректным, потому что он может стать прецедентом, и со стороны России последуют ответные действия. А ей будет где разгуляться в поле американской истории.

«Это всё равно, что мы законом бы запретили признавать их полёт на Луну. Или не признавать всех приехавших в США и их потомков коренным населением этой страны. Бредятина», — поделился своим мнением Владимир Ш.

Джозеф Смит проповедует индейцам

Часть людей считает, что в том случае, если в Россию вернётся не только Крым, но другие народы бывшего Советского Союза, то говорить о непризнании полуострова за нашим государством будет уже попросту нелепо.

«Когда ДНР и ЛНР воссоединятся с Россией, и в этот состав пристроится ещё и Приднестровье, то данный вопрос станет попросту неактуальным», — заметил Вячеслав К.

Ряд пользователей призвал Российскую Федерацию к немедленным зеркальным мерам против Соединённых Штатов. Люди убеждены, что за Америкой столько грехов, что глаза разбегаются, не знаешь, за что первое взяться.

«Тогда надо поднимать вопрос и призывать к осуждению США за геноцид индейцев, за незаконный захват территорий, за рабство и отношение к неграм в стране и т.д. СССР всегда поддерживало угнетённый темнокожий народ, и благодаря этой поддержке США отказались от сегрегации в обществе. Теперь РФ выступит за проведение в США афроамериканской революции и исторической справедливости. Прекратите угнетать афроамериканцев!» — обращается Борис Б.

Возвращение блудного сына. 1668

Отдельные пользователи призвали поддержать сепаратистские настроения в американском штате Техас. Граждане убеждены, если российские власти не схватят Вашингтон за болезненные места, то Америка никогда не отстанет от нашей страны.

«В таком случае я предлагаю не признавать суверенитет Соединенных Штатов над Техасом», — пишет Тамара Р.

Нашлись и те, которые сравнили нашу и американскую историю. Люди указали на то, что когда Соединённые Штаты только начали своё формирование, Крым уже давно был в составе России, и с ним было связано уже очень много событий, которые из истории нашей страны не вырвать.

Иван Айвазовский. Крым. 1852

«Две самые тонкие книги: американская история и английская кулинария. И если бы не помощь России в своё время, то само существование США было бы под большим вопросом. Кулинары просто приготовили бы их с кровью. А Крым ещё до возникновения Штатов уже был российским», — отметил Алекс П.

Напомним, 20 мая комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США во время трансляции на своём сайте поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.