Санкт-Петербург, , 22:28 — REGNUM Власти Ленинградской области сократили допустимое число участников массовых мероприятий и скорректировали ряд других антиковидных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Также изменилась градация районов в зависимости от степени распространения инфекции по «принципу светофора».

Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

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Соответствующие изменения в постановление областного правительства, регулирующее ограничительный режим, подписал губернатор Александр Дрозденко, документ вступил в силу с 20 мая 2021 года.

В частности, для массовых мероприятий, организованных муниципальными и региональными органами власти, в «красной» зоне на открытом воздухе разрешается участие до 200 человек, более 200 — при согласовании с Роспотребнадзором; в помещении разрешено проводить мероприятия при заполняемости до 50%, но не более 1 человека на 4 кв. метра. Иные массовые мероприятия в районах «красной» зоны могут проводиться только по согласованию с Роспотребнадзором численностью до 150 человек на улице, а в помещениях — не более 1 человека на 4 кв. метра. и заполняемости до 50%.

В «жёлтой» и «зелёной» зонах разрешенное число участников мероприятий выше, однако средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции обязательны при проведении мероприятий во всех районах Ленобласти.

Изменилось распределение по зонам: Киришский район перешел из «красной» зоны в «зеленую». Теперь распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом: в «красной» зоне — Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский районы; в «желтой» зоне — Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Тосненский районы; в «зеленой» зоне — Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

«Усиление мер стало следствием увеличения числа заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией. Сегодня в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с коронавирусом, при этом 160 остаются свободными», — заявили в областном правительстве.

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