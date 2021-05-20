Иерусалим, , 22:19 — REGNUM Порядка 4,3 тыс. ракет выпущено по израильской территории из сектора Газа с начала продолжающегося обострения конфликта, сообщает 20 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

По утверждению израильских военных, ХАМАС выпустил по Израилю 4340 ракет, из которых 640 упали на палестинской территории.

«По данным на 19:00, с начала операции «Страж стен» примерно 4340 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории, из них 640 упали на территории сектора Газа», — указано в заявлении пресс-службы.

При этом израильские военные утверждают, что система ПРО «Железный купол» перехватила 90% палестинских ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала последнего обострения палестино-израильского конфликта с обеих сторон погибли более 250 человек и еще 1,7 тыс. получили ранения.

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