Москва, , 22:19 — REGNUM Группа «Хлеб» выпустила новый эпизод YouTube-шоу «Мне нравится». Ролик доступен на канале коллектива в видеохостинге.

В видео участники группы Саша Шулико, Денис Кукояка и Кирилл Трифонов обсуждали музыкальные новинки, а именно творчество рэпера Моргенштерна. Также блогеры отметили, что с момента выпуска первого эпизода шоу прошло ровно 10 лет.

ИА REGNUM напоминает, что «Хлеб» — российская рэп-группа, основанная в 2013 году. Коллектив стал популярным в 2016 году, несмотря на изначально комедийные тексты песен.

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