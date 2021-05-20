Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал закон, направленный на борьбу с преступлениями против американских граждан азиатского происхождения, сообщает 20 мая CNN.

18 мая законопроект был принят палатой представителей США, по поводу чего президент выразил благодарность.

В рамках нового закона министерство юстиции будет обязано «назначить офицера или сотрудника», который будет способствовать более оперативному рассмотрению преступлений на основе расовой ненависти.

Закон также предписывает департаменту «расширить общественные просветительские кампании, направленные на повышение осведомленности о преступлениях на почве ненависти и охват жертв», и вводит новую систему онлайн-сообщений.

ИА REGNUM напоминает, некоторые консерваторы выступили против законопроекта, поскольку он также предусматривает предоставление субсидий правительствам штатов и местным властям для финансирования отчетности об инцидентах и «обучения сотрудников выявлению и классификации преступлений на почве ненависти».