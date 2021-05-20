Саранск, , 22:08 — REGNUM В Мордовии в ходе заседания оперативного штаба республики приняли решение о формате проведения торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года в школах, последних звонков и выпускных в детских садах.

Так, последние звонки для 9-х и 11-х классов состоятся на территории республики 22 мая. 28−29 мая завершат учебный год все остальные школьники, у них торжеств не предусмотрено. Линейки для выпускников при хорошей погоде разрешено проводить на открытом воздухе, в этом случае допускается присутствие одного из родителей. Если торжественное мероприятие будут проходить в актовом зале или классе, присутствие родителей не допускается.

Выпускные в детских садах республики состоятся в период с 21 мая по 18 июня. Присутствие родителей на выпускных дошкольников в актовых залах также не предполагается.

Меры санитарно-эпидемиологической безопасности на период проведения экзаменов отработаны, выпускники будут сдавать ЕГЭ с 24 мая по 2 июля. Школьные выпускные, по предварительной информации, в регионах страны состоятся 26 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии заявили о более напряженной ситуации с коронавирусом, чем неделей ранее. Число госпитализированных пациентов инфекционного профиля выросло с 355 человек на 1 мая до 533 жителей республики к 20 мая. Кроме того, 10% от общего числа инфекционных пациентов это граждане, которые уже переболели COVID-19 ранее, часто в тяжелой форме.