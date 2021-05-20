Москва, , 22:07 — REGNUM Продолжительные выходные на майские праздники помогли избежать роста заболеваемости COVID-19 в России. Об этом заявила 20 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Ситуация по коронавирусу сегодня остаётся стабильной. Решение о том, чтобы праздники были без перерыва на четыре рабочих дня, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора добавила, что в стране в целом наметился тренд на снижение заболеваемости как пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, так и внебольничными пневмониями, гриппом и ОРВИ.

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями после майских праздников в России снизился в два раза, сообщила она.