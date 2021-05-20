Копенгаген, 20 мая 2021, 22:06 — REGNUM В Арктике нет места НАТО, заявил посол России в Дании Владимир Барбин, пишет Berlingske.
Комментируя предложение Гренландии расширить на острове американское присутствие, Барбин заявил, что Дания, допустив подобное, проявит безответственность, так как в Арктике резко возрастёт «напряжение» из-за присутствия альянса.
Напомним, ранее министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг перед визитом американской делегации в столицу Дании предложил внедрить «исландскую модель» для острова, подразумевая двусторонний договор с Вашингтоном по гарантиям военной безопасности.
Он заявил, что Гренландия «с удовольствием воспользовалась бы исландской моделью».
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