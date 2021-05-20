Копенгаген, , 22:06 — REGNUM В Арктике нет места НАТО, заявил посол России в Дании Владимир Барбин, пишет Berlingske.

Комментируя предложение Гренландии расширить на острове американское присутствие, Барбин заявил, что Дания, допустив подобное, проявит безответственность, так как в Арктике резко возрастёт «напряжение» из-за присутствия альянса.

Барбин «В Арктике нет места НАТО и её вооружениям».

Напомним, ранее министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг перед визитом американской делегации в столицу Дании предложил внедрить «исландскую модель» для острова, подразумевая двусторонний договор с Вашингтоном по гарантиям военной безопасности.

Он заявил, что Гренландия «с удовольствием воспользовалась бы исландской моделью».

Броберг «У Исландии есть береговая охрана, но, если понадобится, она может позвать американцев на стратегически важные позиции».

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