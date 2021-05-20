20 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Мирослава Романенко, , 22:37 — REGNUM Главное условие встречи украинского президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным — обсуждение вопросов, интересующих официальный Киев, сообщил 20 мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, дата такого мероприятия не обсуждается, но Киев будет настаивать именно на таком содержании встречи.

Кресло Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми», — заявил Кулеба.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что встреча если и состоится, то на условиях России.

«Они там русский язык уже не понимают? ВВП (Владимир Владимирович Путин — М. Р.) всё четко сказал, какие вопросы готов обсуждать», — отметил Анатоль К.

«Какие Путин назначит условия, при таких и встретятся», — добавил «Вова Денис».

«Он (Зеленский — М. Р.) уже готовится к встрече. Прикупил русскую косоворотку», — смеется Tatjana B., напомнив, что сегодня, 20 мая, в день вышиванки Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter фото в косоворотке.

«Пан Зеля, Путин уже отказался от такой встречи», — напомнил Sergio M.

«Мы не будем встречаться»… А кто-то собирался с вами встречаться?» — спросила Оксана С.

«Пункт 1: На день вышиванки надень косоворотку!!!» — иронизирует Леонид Б.

«Путин, давай встречаться!!! Мы откажемся от встречи, если не будет вопросов, какие нам нужны. Встреча, которую сами предложили и сами гордо отказались», — иронизирует Елена С.

«Думаю, там одна тема — соблюдение ранее подписанных Минских соглашений», — отметил Олег Ч.

«Зеленский не встретится, Путин будет встречаться с президентом Украины, а не со скоморохом», — добавил Vladimir Z.

«Всему миру ясно, что на тех условиях, которые назовёт Путин», — подчеркнул Дмитрий М.

«Условия Путин уже назвал, никаких разговоров о Донбассе. А насчет Крыма было сказано коротко и ясно — свои регионы Россия ни с кем не обсуждает», — написал Сергей Е.

«Там, интересно, всех клоунов у себя собрали? Цирк, да и только, Путин трубки не берет, а они встречу готовят», — добавил Александр К.

«Мания величия. Они ещё условия ставят, циркачи!» — подытожил Виктор К.

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Напомним, 22 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в Москве в любое время готовы принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений.