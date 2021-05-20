Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которое уже на 95% выполнено, представляется администрации США практически невозможным, заявила 20 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, построенный уже на 95%?», — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о способности США остановить строительство газопровода.

При этом она перечислила ранее принятые Вашингтоном санкционные меры воздействия против компаний и задействованных в реализации проекта судов.

«Мы определенно принимаем существенные меры», — заявила по этому поводу Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что администрация США отказалась от жестких мер против проекта «Северный поток — 2», сделав таким образом шаг навстречу Германии.

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