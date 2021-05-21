Москва, , 16:34 — REGNUM Блогер Лиза Василенко рассказала о причинах своего ухода из TikTok-дома XO TEAM. Об этом 21 мая сообщает издание Elle Girl.

Как отмечает издание, блогер покинула XO TEAM, так как чувствовала себя на проекте некомфортно.

«Это было одно из моих самых лучших решений за последнее время. Я конкретно выдохнула. Не мое место, не мои люди. Мне понадобилось около 4 месяцев, чтобы это понять», — призналась Василенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лиза Василенко стала новой ведущей YouTube-шоу «Пушка». Блогер заменила Ксению Хоффман после её ухода.

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