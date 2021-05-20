Саранск, , 21:53 — REGNUM В Мордовии фиксируются многочисленные случаи повторного заражения коронавирусом. Эту информацию подтверди и. о. министра здравоохранения республики Олег Маркин.

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По его словам, из общего числа госпитализированных за последний месяц 10% — это повторно заболевшие. Причем и в первый раз они переносили заражение коронавирусом тяжело, многие находились в реанимации. Он подчеркнул, что ранее имеющийся факт перенесенного COVID-19 не может исключить повторного заражения.

«Если человек переболел — антитела образовались только к одному штамму вируса. Но этих вирусов несколько: индийский, британский, африканский и так далее. А в вакцине как раз присутствуют основные разновидности штаммов. Поэтому основная защита — это вакцинация», — заверил Маркин.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы республики Артем Здунов констатировал, что за последнюю неделю ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на территории Мордовии стала более напряженной. 1 мая в стационарах республики находились 355 пациентов, к 20 мая число госпитализированных с коронавирусом и внебольничной пневмонией выросло до 533 человек.