Москва, , 21:52 — REGNUM На территории России выявлено более 550 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 20 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

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Она отметила, новые мутации вируса продолжают распространяться в стране. Так, количество случаев заражения «южноафриканским» штаммом уже исчисляется десятками.

Также, по словам Поповой, в России подтверждено уже более десяти случаев инфицирования «индийскими» штаммами коронавируса. В общей сложности выявлено уже три его варианта, однако наиболее серьёзной мутации «индийского» вируса в стране пока не зафиксировано.

При этом глава Роспотребнадзора в очередной раз заверила, что российские вакцины от COVID-19 обеспечивают защиту от всех известных на сегодняшний день штаммов вируса, и каких-либо значимых рисков, связанных с их распространением, специалисты не видят.