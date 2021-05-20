Москва, 20 мая 2021, 21:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания «Город трудовой доблести». Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.
Ранее секретарь Генерального совета партии «Единаяй Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение партии о присвоении 11 городам почетного звания «Город трудовой доблести»: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.
В свою очередь президент РАН Александр Сергеев сообщил о поддержке РАН присвоения этого звания в 2021 году 12 городам страны, дополнив список городом Чебоксары.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Во время мероприятия в 2020 году президент РФ поддержал идею присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам, и подписал соответствующий указ.
Почетное звание первыми получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.