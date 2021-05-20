Москва, , 21:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания «Город трудовой доблести». Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Барнаулу, городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу Северодвинску, городу Тюмени, городу Чебоксары», — указано в документе.

Ранее секретарь Генерального совета партии «Единаяй Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение партии о присвоении 11 городам почетного звания «Город трудовой доблести»: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.

В свою очередь президент РАН Александр Сергеев сообщил о поддержке РАН присвоения этого звания в 2021 году 12 городам страны, дополнив список городом Чебоксары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Во время мероприятия в 2020 году президент РФ поддержал идею присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам, и подписал соответствующий указ.

Почетное звание первыми получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.