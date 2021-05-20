Лондон, , 21:46 — REGNUM Сегодня, 20 мая, портал CalcioNapoli24 сообщил об интересе руководства «Тоттенхэма» к главному тренеру «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

По данным источника, «шпоры» добавили итальянского специалиста в список кандидатов на пост главного тренера команды в следующем сезоне. В заключении контракта с Гаттузо заинтересован лично президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, который был впечатлен идеями и работой итальянца.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Тоттенхэм» также ведет переговоры с наставником «Интера» Антонио Конте.