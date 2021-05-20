Саранск, , 21:45 — REGNUM За последнюю неделю ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на территории Мордовии стала более напряженной, выросло число муниципалитетов, недельная заболеваемость в которых выше средней по республике. Об этом заявил врио главы региона Артем Здунов на заседании оперативного штаба.

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По словам и.о. вице-премьера Галины Лотвановой, 1 мая в стационарах республики находились 355 пациентов, к 20 мая число госпитализированных с коронавирусом и внебольничной пневмонией выросло до 533 человек. Ряд коек инфекционного профиля вновь возвращаются к работе. Не исключается, что рост заболеваемости произошел в связи с активным передвижением людей между регионами в праздничные дни, что, соответственно, способствовало распространению новых штаммов коронавируса.

Здунов подчеркнул, что дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации во многом будет зависеть от темпов вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 мая с момента начала массовой вакцинации прививку от коронавируса в республике сделали 120 546 человек. Из этого числа 99 206 жителей республики получили оба компонента препарата. полностью завершив процесс вакцинации. Всего в республику поступило 143 238 комплектов антикоронавирусной вакцины.