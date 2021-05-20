Санкт-Петербург, , 21:44 — REGNUM Регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях Петербурга за последние сутки увеличилась на 18,08%, сравнению с данными прошлого четверга, 13 мая. Об этом 20 мая сообщили в Межведомственном городском совете по борьбе с коронавирусом.

Скорая помощь у Покровской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы 403 человека, что на 6,33% больше, чем неделю назад. За тот же срок количество активно больных ковидом в стационарах и на амбулаторном лечении увеличилось на 0,26%.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5543 койки, 730 коек свободны, что составляет 13,2% от общего коечного фонда для таких пациентов. Доля тяжелых больных в ковидных стационарах составляет 21%. На ИВЛ находятся 194 пациента.

Напомним, в Петербурге началось разворачивание новых коек на фоне роста заболеваемости. Вновь расконсервирован временный госпиталь в «Ленэкспо».

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