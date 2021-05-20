Лондон, , 21:41 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $65 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 мая.

По состоянию на 20:48 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефтьBrent с поставкой в июле снижалась на 2,58% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $64,9 за баррель.

В последний раз нефть данной марки стоила менее $65 за баррель 26 апреля текущего года.

Тем временем фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 2,28% — до $61,9 за баррель.