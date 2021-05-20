Пятигорск, Ставропольский край, , 21:41 — REGNUM В четверг, 20 мая, в Пятигорске лидеры уличной культуры России и 11 стран представили свои практики, обменялись опытом и провели мастер-классы на образовательном форуме «Улицы России».

Участниками программы стали 1000 человек. Они смогли посетить более 40 мастер-классов, лекции по 13 направлениям: Хип-Хоп, Брейкинг, Паркур, Фриран, Воркаут, Трикинг, Граффити, Скейтбординг, BMX, SCOOT, Бизнес, Медиа, Общество.

Среди экспертов — именитые спортсмены, лидеры мнений уличной культуры, эксперты бизнеса и сферы-НКО, руководители общественных организаций.

Так, Антон Звягинцев, профессиональный российский лонгбордист в дисциплине «даунхилл», амбассадор крупных спортивных брендов, участник команды Braille Russia Основатель Z-BOARDSHOP, видеоблогер провел лекцию на тему «Как найти спонсоров и вести свои социальные сети».

Никита Ратушный, скейт-тренер и профессиональный скейтбордист, член команды Braille Skateboarding Russia организовал открытый урок.

Алексей Волков, чемпион многих соревнований мирового уровня, профессиональный актер-акробат, тренер по трикингу, акробатике и трюковой хореографии (за плечами: 16 лет трикинга, 12 лет работы на сцене и участие более чем в 475 шоу и соревнованиях в 24 странах мира) поделился личным опытом с участниками площадки Трикинг и провел лекцию на тему «Самопознание и саморазвитие».

На площадке Воркаут лекцию провел Александр Эюдев, атлет мировой федерации паркура WFPF, представитель команды Tracers, призер чемпионата мира серии RedBull Art of Motion.

О продвижение на YouTube участники поговорили с Killer King — основателем канала поп-культурной платформы Killer King Records, скейтером, блогером, актером озвучания, переводчиком, музыкантом.

Впервые на премии работала площадка Фонда президентских грантов: эксперты на практическом курсе по развитию социальных проектов рассказали атлетам, райтерам, танцорам о том, как создать свои инициативы масштабнее и выйти на уровень страны.

В Пятигорском государственном университете состоялся круглый стол с цчастием представителей общественных организаций и культуры улиц мира. Участники обсудили развитие культуры улиц в регионах России.

Доцент колледжа искусств, науки и торговли имени Уши Правина Ганди — доктор Янит Инле, рассказал о том, что в их стране можно получить образование на факультете хип-хопа: «Мы не учим их хип-хопу, мы даем им знания о хип-хопе, мы даем больше теории о хип-хопе. Также это доступно факультативов в любом направлении, которые изучают наши студенты. В обучении принимают участие студенты разного уровня и статуса».

Свой опыт также презентовали соучредитель и председатель Федерации стрит-воркаут Армении Артур Арутинян, капитан международной профессиональной воркаут команды Steel Brothers Team Александр Рвачов.

Кураторы окружных делегаций участников Премии «КАРДО» поделились историей создания комьюнити и развития направлений уличной культуры в регионах.

Завершил круглый стол директор Премии «КАРДО» Валентин Работенко: «Хочется больше говорить про сообщество и создавать его ценность нашей дружбой и совместными усилиями. Ведь когда мы говорим об улице, до сих пор остаются вопросы. Мы часто сталкиваемся с коллегами, в том числе и с иностранными, что нашу культуру воспринимают так — дворы, районы и что-то деструктивное. А мы хотим показать, что улица — это развитие, место творчества, место возможностей. И именно Премии мы проводим Форум. Важно говорить и учиться».

Гостем форума сегодня стал исполняющий обязанности заместителя руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Вячеслав Коршун.

«Хочется пожелать участникам, которые приехали из других городов и регионов нашей страны поближе познакомиться с Пятигорском и Ставропольским краем. Увидеть какие хорошие и яркие люди здесь живут. А помимо знакомства с нашим субъектом, всем участникам хочу пожелать, чтобы фестиваль продолжал также стремительно развиваться и прирастать новыми направлениями и новыми странами-участницами», — рассказал Вячеслав Коршун.

Форум «Улицы России» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Мероприятие реализуется при поддержке Правительства Ставропольского края и администрации города Пятигорска, является победителем конкурса социальных проектов правительства Ставропольского края по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году.