Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала историю о том, как однажды случайно отправила откровенное видео несовершеннолетнему. Об этом пишет издание Peopletalk.

По данным СМИ, Бэрримор планировала отправить ролик, где она переодевается, своей лучшей подруге — актрисе Кэмерон Диаз. «Оказывается, я послала его шестнадцатилетнему парню по имени Мэтью. Затем он написал мне ответ: «У меня есть ваше видео, но я обещаю, что оно никуда не пойдет» , — призналась актриса. Бэрримор добавила, что в ролике не было «ничего сексуального», а также поблагодарила Мэтью за то, что он поступил как «добрый молодой джентльмен».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Дрю Бэрримор стала ведущей собственного ток-шоу. В марте 2021 года проект под названием «Шоу Дрю Бэрримор» был продлён на второй сезон.

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