Ижевск, , 21:32 — REGNUM Виновных в самовольном уходе ребенка из детского досугового центра «Домовенок» воспитателей уволили, со всеми остальными сотрудниками провели инструктаж. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

«Сотрудниками была проведена проверка безопасности детей в помещениях и на детской площадке. По итогам проверки инцидента с ребенком выявлено, что администрацией досугового центра проведено расследование, приняты меры дисциплинарного взыскания к сотрудникам, допустившим факт самовольного ухода», — написала детский омбудсмен.

Она уточнила, что инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки, ребенка нашли и вернули в досуговый центр в тот же день. О случившемся было сообщено родителям, с ними была проведена беседа, ребенок жив и здоров.

В настоящее время в данном учреждении дети находятся под постоянным контролем, количество детей постоянно проверяется.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне проверку инициировала прокуратура Удмуртии. В ходе мониторинга в социальных сетях была обнаружена информация о самовольном уходе ребенка из частного детского сада.

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