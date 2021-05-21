Москва, , 09:03 — REGNUM Компания SberDevices (специализированное подразделение экосистемы Сбера) выводит на российский рынок новое «суперустройство» — SberBox Top.

Сбер запускает SberBox Top — новое «суперустройство» для дома Пресс-служба Сбер

Этот продвинутый ТВ-медиацентр был представлен на первой технологической конференции Сбера SmartDev. Он позволяет смотреть эфирные каналы, фильмы и сериалы по подписке, играть в игры и слушать музыку. Плюс ко всему, это полноценная система управления «умным домом», способная по команде включать и выключать различные устройства, выполнять сценарии их использования.

Также SberBox Top имеет «на борту» уже известных пользователям экосистемы Сбера виртуальных голосовых ассистентов семейства Салют. Они не только помогают советами в бытовых мелочах, рассказывают о погоде, кулинарных рецептах, интересных фактах или о последних новостях, но могут, к примеру, вызвать такси для своего хозяина, или по его просьбе сделать денежный перевод. Более, чем в 30 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, уже доступен консьерж-сервис «Дуэт», который придёт на помощь, если нужно сделать запись в салон красоты или поликлинику.

И наконец, SberBox Top оснащен уникальной для устройств этого класса «умной камерой», которая дает возможность совершать видеозвонки (в том числе в режиме конференции с количеством участников до 100 человек) и даже может работать в режиме «виртуального тренера», отслеживая движения пользователя и положение его тела во время занятий фитнесом и давая рекомендации по правильности выполнения упражнений.

«За десятки лет существования ТВ его функции практически не менялись, и даже подключение к интернету не добавило ему принципиально новых возможностей. Поэтому SberBox Top — это совершенно уникальный девайс: он умеет всё то же, что и обычная ТВ-приставка, но с принципиально важным отличием — с выводом на большой экран, добавляя к телевизору камеру, микрофоны и большую вычислительную мощность, превращая ТВ в универсальный смарт-дисплей. Он объединил в себе лучшее от SberBox и SberPortal. Это SberBox с микрофонами и камерой или SberPortal с большим экраном! Работая над ТВ-медиацентром, мы в SberDevices стремились сделать по-настоящему центральную точку для любого дома, функциональную, удобную и отвечающую потребностям всех членов семьи», — говорит Давид Рафаловский, СТО СберБанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера.

Дизайн SberBox Top создавался совместно с дизайн-хаусом NotAnotherOne, команда которого работала со SberDevices над смарт-дисплеем SberPortal, который в этом году получил три награды: две международной премии Red Dot Award и IF Design Award. Электронная начинка — собственная разработка SberDevices, в основу которой легла технологическая платформа SberPortal.

Приложения и навыки устройства базируются на SmartMarket — специализированном наборе «интерфейсов», открытом в том числе и для сторонних разработчиков. Планируется, что в дальнейшем их набор будет постоянно расширятся. Ранее Сбер заявлял о намерении строить именно открытую экосистему, доступную как для самых небольших компаний и команд, так и для крупных корпораций-партнеров.

SberBox Top оснащен мощными процессорами CPU, GPU и NPU, адаптированными для нейронных сетей. Все вычисления и обработка видео, алгоритмы компьютерного зрения для узнавания лиц и определения жестов работают в самом устройстве, а видеопоток с камеры не передаётся в облако.

Пользователь может сам выбирать, как именно ему взаимодействовать с устройством. Это может быть и обычный пульт управления, и уже привычные для устройств этого класса голосовые команды, и управление жестами, которое, к примеру, даёт возможность ставить лайки, начинать или останавливать воспроизведение и вызывать виртуального ассистента без слов.

Если пользователь не хочет, чтобы устройство реагировало на его жесты, и ему не нужно видео во время звонка, достаточно закрыть объектив механической шторкой — датчик отключит камеру на системном уровне. А если не нужен микрофон, можно отключить его нажатием кнопки mute, которая обесточит его на физическом уровне.

Стоит подчеркнуть, что SberBox Top дружелюбен и безопасен для своих самых маленьких пользователей: на устройстве предусмотрен «Детский режим», который блокирует весь «взрослый» контент и платежи, зато предлагает подборку развлекательных, спортивных и развивающих игр, в том числе с элементами дополненной реальности. И, конечно, сотни детских фильмов и мультиков.