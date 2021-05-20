Париж, , 22:13 — REGNUM Европейский совет, Европарламент и Европейская комиссия достигли «неформального соглашения» по поводу создания сертификатов о вакцинации, которые, как ожидается, должны облегчить путешествия внутри блока. Об этом 20 мая сообщает CNN со ссылкой на представителей комиссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Парламент, совет и комиссия достигли неформального соглашения по поводу цифрового сертификата COVID-19, который сделает путешествия во время пандемии проще и безопаснее», — сообщает в Twitter аккаунте Европарламента без добавления дополнительных деталей.

ИА REGNUM напоминает, ранее практически все страны ЕС подтвердили важность единого цифрового документа о вакцинации в условиях введения национальными правительствами ограничений на перемещения внутри государств и за их пределами.