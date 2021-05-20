* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 21:27 — REGNUM В Пентагоне не считают, что после вывода войск США из Афганистана эта страна будет полностью захвачена движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 20 мая в сенате США исполняющий обязанности помощника министра обороны по безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви.

«Я не ожидаю, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватит Афганистан после того, как мы уйдём», — заявил Хелви.

Напомним, представители нынешнего афганского правительства неоднократно заявляли, что после ухода войск США и НАТО из страны может начаться гражданская война.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что вывод войск США из Афганистана должен завершиться не позднее 11 сентября текущего года.

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