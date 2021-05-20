Екатеринбург, , 21:32 — REGNUM В Екатеринбурге произошло ДТП с участием 10-летнего ребёнка на велосипеде, сообщили в отделе ГИБДД по городу.

Мальчик пересекал на велосипеде проезжую часть в неположенном месте. Подростка сбил автомобиль «Форд Фокус», ехавший по улице Главной.

Ребёнок отделался ушибами и ссадинами. На мальчике не было средств защиты, а дорогу он пересекал, не спешившись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге осудили водителя, сбившего ребёнка и ещё двух человек.

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