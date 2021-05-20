Пекин, 20 мая 2021, 22:17 — REGNUM Владелец компании ByteDance Чжан Имин объявил о своём уходе с поста директора компании. Об этом 20 мая сообщает Reuters.
По данным издания, причиной отставки Имина стало отсутствие социальных навыков. «Я не очень общительный», — заявил уже бывший директор ByteDance, передав бразды правления своему соседу по комнате в колледже — Ляну Рубо.
ИА REGNUM напоминает, что компания ByteDance основана Чжан Имином в 2012 году. Она является владельцем платформы TikTok.
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