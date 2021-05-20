Коркино, Челябинская область, , 21:17 — REGNUM В Коркино Челябинской области после возобновления работы центрального водовода произошёл гидроудар. Порвало несколько труб, сообщили журналистам в мэрии.

По этой причине резервуары башни не успели наполниться. Всего было выявлено шесть утечек. Аварийные работы оперативно их устраняют.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая из-за падения автокрана оказался повреждён центральный водовод, в результате чего водоснабжение Коркино ограничили. 20 мая последствия аварии были устранены.

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