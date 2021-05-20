Москва, , 21:12 — REGNUM Орбита Международной космической станции (МКС) изменена на 350 метров, сообщает 20 мая пресс-служба «Роскосмоса».

Орбита была скорректирована в ходе подготовки к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-19».

«Проведена коррекция высоты орбиты Международной космической станции. В 20:01 по Москве была выдана команда на включение двигателей корабля «Прогресс МС-16», которые проработали 180 секунд», — указано в сообщении «Роскосмоса».

Предыдущая корректировка орбиты МКС производилась 2 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск космического пилотируемого корабля «Союз МС-19» запланирован на октябрь 2021 года.

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