Архангельск, 20 мая, 2021, 21:10 — ИА Регнум. В Архангельске зарегистрирован температурный рекорд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Севгидромете.

Серова Полина ИА REGNUM В Архангельске +32

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По данным синоптиков, рекорд был побит накануне, 19 мая, когда столбик термометра зафиксировал +32,2 градуса. Предыдущий максимум был установлен ещё в 2014 году, тогда температура воздуха поднялась до +31,7 градуса.

По прогнозу Cевгидромета, уже в выходные в Архангельске похолодает до +24 и пройдут дожди.