20 мая 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что гражданскую войну в Донбассе нужно остановить сейчас, пока президентом России является Владимир Путин.

Оксана Переможенко, , 22:40 — REGNUM Руководство Украины будет обсуждать войну в Донбассе в «нормандском формате» и напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

На уточняющий вопрос журналиста о том, возможно ли уладить конфликт в Донбассе, пока Путин является президентом России, Зеленский ответил:

«У нас нет других шансов с вами. Мы должны остановить войну сейчас, когда президент Путин — президент Российской Федерации. Я очень этого хочу, я в это верю».

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Заявление Владимира Зеленского обсудили в социальной сети Facebook зрители украинского канала «Первый независимый». Некоторые комментирующие напомнили, что ранее Зеленский говорил, что вступление Украины в НАТО поможет остановить войну в Донбассе. Иные указали на то, что Зеленский мог еще два года назад прекратить войну, достаточно перестать стрелять.

«95-й квартал»? Для кого выступает этот цирк? Сколько можно врать? Войну останавливают не болтовней, а переговорами с народом, болтовня, ложь и лицемерие идут уже восьмой год», — написал Gibadul Wismadul.

«А как уйдёт Путин, начнём по новой?» — спросила Татьяна Т.

Юрий Пименов. На арене цирка. Гимнасты. 1950-е

«Господи, да после ВОВ (Великой Отечественной войны — О. П.), после страшной войны страны сели за стол переговоров, кстати, Германия не исчезла за злодеяния с лица земли, и простили, и дали им строить свое государство! Так много ли хочет Донбасс? Неужели это стоит тысячи жизней, мать вашу? Да и после семи лет войны, захочет ли он теперь вернуться. Да и на Украине всё чаще звучит, что «он нам не нужен». Так что хочет Украина? Кажется, уже сами не знают…» — написала Марфа Васильевна.

«А при чем здесь Путин? Разрешения не даёт?» — спросила Людмила В.

«Путин ещё и вас переживёт на своём посту…» — отметил Юрий Д.

«Зеленский последнее время говорил, что война остановится, когда Украина вступит в НАТО. Про Путина новая идея?» — спросил Pavlo М.

«Ты мог её 2 года назад остановить, но сделал всё, чтоб продолжить», — добавил Олег К.

«Правильно мыслишь, Зе! А то придёт новый неПутин и проведёт парад победы во Львове! Так что не затягивай», — написал Влад Г.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

«Это что-то новое. Наверное, подействовало, как Блинкен с Лавровым говорили», — предположила Людмила Д.

«Ты ж командующий. Отдай приказ и прекрати стрельбу. И всё!!!» — подытожил Валерий Михайлович.

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Напомним, 20 мая Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что офис президента Украины продолжает переговоры с Москвой о возможной встрече Зеленского и Владимира Путина для урегулирования конфликта в Донбассе.