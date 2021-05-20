Екатеринбург, , 21:09 — REGNUM В Екатеринбурге уже десятый день пытаются найти пропавшую 15-летнюю Анну Д., сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Школьница ушла из дома в Октябрьском районе 10 мая 2021 года, с тех пор о ней ничего не известно. Худая кареглазая девочка-подросток ростом 160 см была одета в платье чёрного цвета выше колена, с собой у неё была дамская сумка.

«Цвет волос: русые, короткие (может перекрасить в яркие цвета)», — уточнили в «Прорыве».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе нашли пропавшего пенсионера, который страдал потерей памяти.

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