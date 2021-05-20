Рим, , 21:05 — REGNUM Масочный режим на открытых пространствах может быть отменен в Италии, судя по развитию эпидемиологической ситуации, в августе 2021 года, заявил в четверг, 20 мая, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

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Для этого необходимо, чтобы соблюдались нынешние темпы вакцинации — 500 тысяч прививок в сутки, отметил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 20 мая, в Италии умерли 124 810 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 164 (днем ранее — на 149). Число подтвержденных носителей выросло на 5741 (днем ранее — на 5506). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 178 261 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 299 486 человек (самый низкий показатель с ноября 2020 года) — на 7244 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 9 336 290 человек, что составляет 15,5% населения Италии.