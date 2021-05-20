Владимир Киберов, 20 мая 2021, 22:39 — REGNUM Высокопоставленный чиновник ЕС по борьбе с изменением климата поддержал призыв партии немецких зеленых об изменении налогов и цен таким образом, чтобы железнодорожные перевозки стали более популярными, чем авиаперелёты.
Об этом сообщает ВВС 25 мая 2021 года.
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил:
Однако он не поддержал призыв лидера Партии зеленых Германии Анналены Бэрбок запретить полеты на короткие расстояния.
Она объявила, что правительство во главе с зелеными сделает так, что бюджетные рейсы, например на Майорку стоимостью всего 29 евро, останутся в прошлом.
В Германии, как и во многих других странах, авиационный керосин освобожден от налогов на энергию.
Бэрбок добавила, что чрезвычайная климатическая программа зеленых будет включать обязательное использование солнечных батарей в новых зданиях.
В интервью немецкому медиапорталу Funke Media Франс Тиммерманс заявил, что если граждан ЕС можно будет убедить ограничиться одним рейсом в год, «тогда не будет никаких проблем — ни для климата, ни для их кошельков».
В апреле 2021 года депутаты Национального собрания Франции проголосовали за законопроект о прекращении ближних рейсов при условии, что такое же путешествие можно совершить поездом менее чем за два с половиной часа. Верхняя палата Франции — сенат — ещё не проголосовала за этот законопроект.
Около 2,4% мировых выбросов CO2 приходится на долю авиации. Вместе с другими парниковыми газами, производимыми самолетами, на авиационную отрасль приходится около 5% глобального потепления.
В Германии позиция зеленых подверглась критике со стороны правоцентристской группы Ангелы Меркель и со стороны оппозиционных либеральных свободных демократов.
Ульрих Ланге, баварский союзник ХДС, так прокомментировал предложение зеленых:
Популярность партии зеленых резко возросла в преддверии всеобщих выборов в сентябре 2021 года.
Анналена Бэрбок — кандидат от зеленых на место канцлера Ангелы Меркель от Христианско-демократического союза (ХДС).
Опросы общественного мнения показывают, что «зеленые» сравнялись с ХДС по популярности, и теперь их рейтинг составляет 25%. Если они сохранят свои позиции до выборов, то смогут возглавить следующую немецкую коалицию, а Анналена Бэрбок станет канцлером.
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