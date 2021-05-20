Владимир Киберов, 20 мая 2021, 22:39 — REGNUM Высокопоставленный чиновник ЕС по борьбе с изменением климата поддержал призыв партии немецких зеленых об изменении налогов и цен таким образом, чтобы железнодорожные перевозки стали более популярными, чем авиаперелёты.

© Роберт Саакянц Продакшн

Об этом сообщает ВВС 25 мая 2021 года.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил:

«Я поддерживаю введение налогообложения на керосин, как и другие виды топлива. <…> Никто не должен летать больше десяти или двенадцати раз в год».

Однако он не поддержал призыв лидера Партии зеленых Германии Анналены Бэрбок запретить полеты на короткие расстояния.

«Семья, путешествующая на поезде, должна платить меньше за билет на поезд, чем на ближние авиарейсы. Ближние рейсы больше не должны существовать в долгосрочной перспективе», — сказала Бэрбок в интервью газете Bildam Sonntag.

Она объявила, что правительство во главе с зелеными сделает так, что бюджетные рейсы, например на Майорку стоимостью всего 29 евро, останутся в прошлом.

«Благоприятное для климата налогообложение топлива и повышение стоимости билетов остановило бы такие демпинговые цены», — уверена она.

В Германии, как и во многих других странах, авиационный керосин освобожден от налогов на энергию.

Бэрбок добавила, что чрезвычайная климатическая программа зеленых будет включать обязательное использование солнечных батарей в новых зданиях.

В интервью немецкому медиапорталу Funke Media Франс Тиммерманс заявил, что если граждан ЕС можно будет убедить ограничиться одним рейсом в год, «тогда не будет никаких проблем — ни для климата, ни для их кошельков».

Анналена Бэрбок. 2012
Анналена Бэрбок. 2012
Heinrich-Böll-Stiftung

В апреле 2021 года депутаты Национального собрания Франции проголосовали за законопроект о прекращении ближних рейсов при условии, что такое же путешествие можно совершить поездом менее чем за два с половиной часа. Верхняя палата Франции — сенат — ещё не проголосовала за этот законопроект.

Около 2,4% мировых выбросов CO2 приходится на долю авиации. Вместе с другими парниковыми газами, производимыми самолетами, на авиационную отрасль приходится около 5% глобального потепления.

В Германии позиция зеленых подверглась критике со стороны правоцентристской группы Ангелы Меркель и со стороны оппозиционных либеральных свободных демократов.

Ульрих Ланге, баварский союзник ХДС, так прокомментировал предложение зеленых:

«Ясно, что авиация должна внести свой вклад в защиту климата. Но запрет на полеты на короткие расстояния и массовое повышение цен на полеты — неправильный путь».

Популярность партии зеленых резко возросла в преддверии всеобщих выборов в сентябре 2021 года.

Анналена Бэрбок — кандидат от зеленых на место канцлера Ангелы Меркель от Христианско-демократического союза (ХДС).

Опросы общественного мнения показывают, что «зеленые» сравнялись с ХДС по популярности, и теперь их рейтинг составляет 25%. Если они сохранят свои позиции до выборов, то смогут возглавить следующую немецкую коалицию, а Анналена Бэрбок станет канцлером.

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