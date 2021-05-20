Санкт-Петербург, , 21:04 — REGNUM За почти пять месяцев с начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Петербурге наконец-то удалось полностью привить от ковида 10% населения. Это гораздо меньше, чем планировалось.

Вакцинация граждан от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V ) Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили 20 мая в городском оперштабе, в Петербурге в общей сложности на сегодня вакцинированы 638 252 человека. Это составляет 11,8% от численности постоянного населения региона. Из них 539 209 человека — 10% от числа населения — полностью завершили цикл вакцинации из двух прививок.

За предыдущие сутки первично были привиты 6040 человек, вторично — 6035 человек. С декабря 2020 года в город поступило 807 182 комплекта вакцины. Запас вакцины в Петербурге составляет 168 930 комплекта доз.

Напомним, власти города заявляли о планах привить к августу 1,2 млн горожан, в Минздраве настаивали на почти вдвое большей плановой цифре. Уже очевидно, что ни тот, ни другой план не будут выполнены при сохранении нынешних темпов вакцинации.

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