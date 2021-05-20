Бишкек, 20 мая 2021, 21:00 — REGNUM Министр обороны Киргизии Таалайбек Омуралиев встретился с послом Великобритании Чарльзом Гарреттом. Об этом сообщили сегодня, 20 мая, в киргизском военном ведомстве.
Глава минобороны обсудил с британским дипломатом участие команды вооруженных сил Киргизии в конкурсных учениях «Кембрийский патруль», которые пройдут в Великобритании.
Еще одной темой встречи стали вопросы, касающиеся возможностей укрепления связей двух стран в военной и оборонной сфере в рамках ранее принятой Программы двустороннего партнерства.