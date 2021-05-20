Бишкек, , 20:59 — REGNUM В центрах семейной медицины в столице Киргизии и Чуйской области планируют в скором времени открыть «Школы по отказу от табака». Об этом сообщили в фонде обязательного медстрахования республики сегодня, 20 мая.

Сейчас проводится обучение 26 специалистов кабинетов укрепления здоровья и 22 медицинских сестер тому, как правильно оказывать структурированные консультации курящим пациентам с использованием методик, рекомендованных Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что обучение способам профилактики употребления табачных изделий проводится по руководству, разработанному республиканским центром укрепления здоровья и массовой коммуникации министерства здравоохранения Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным правительства Киргизии, в республике вследствие заболеваний, вызванных последствиями табакокурения, умирает до 30% мужчин в возрасте от 35 до 69 лет.