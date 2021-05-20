Москва, 20 мая 2021, 20:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», сообщает 20 мая официальный сайт правовой информации.
Почетное звание присвоено 12 российским городам.
Звание «Город трудовой доблести» присвоено этим населенным пунктам за значительный вклад жителей городов в достижене Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» присвоено городам Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, Чебоксарам.
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