Бишкек, , 20:57 — REGNUM Введение автоматизированных электронных систем по учету налогов и таможенных платежей уже сегодня дают положительный результат — способствуют увеличению поступлений налогов в бюджет. Об этом заявил председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов на правительственном совещании.

«Казалось бы, все идет хорошо. Однако, не все так идеально. Слишком много сбоев в системе — то света нет, то интернета. Таких отговорок у исполнителей десятки. Сразу вам скажу: прекращайте оправдываться и придумывать отговорки», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный чиновник потребовал от руководства госорганов заняться изысканием дополнительных источников пополнения бюджета из-за возросших затрат госказны в свете происшедших событий и борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Сегодня очень много дополнительных трат. Если не перекрыть все щели с неучтенным ввозом и контрабандой, сколько бы мы не старались, должного результата в проводимых работах не будет. Важно принять серьезные меры по сокращению и полному искоренению контрабандного импорта», — резюмировал премьер-министр.

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