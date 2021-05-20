Женева, Швейцария, , 20:57 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 638 247 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 164 523 894 человек. Такие данные приводит 20 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 13 247 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 412 032.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 546 512 выявленных случаях заболевания и 11 335 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.