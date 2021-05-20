Бишкек, , 20:56 — REGNUM Средняя розничная цена на цемент в Киргизии составляет 307 сомов (270 рублей) за 50-килограммовый мешок. За год его стоимость выросла почти на 9%. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

При этом самая низкая стоимость цемента сложилась на уровне 275 сомов (240 рублей), а самая высокая — 375 сомов (330 рублей) за мешок.

Средняя цена на кирпичи увеличилась на 14% — до 7 262 сомов (6 370 рублей) за тысячу штук.

При этом нижний предел стоимости кирпичей составил 2 698 сомов (2 365 рублей) за тысячу, а верхний оказался почти в пять раз выше — 13 229 сомов (11 600 рублей) за тысячу.