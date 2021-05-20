Москва, , 20:54 — REGNUM Сегодня, 20 мая, пресс-служба хоккейного ЦСКА в своем твиттере сообщила об уходе голкипера Ларса Юханссона из-за истекшего срока действия контракта.

«Благодарим Ларса за годы проведенные в клубе, за вклад в успехи команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — написала пресс-служба «армейцев».

В составе московской команды Юханссон принял участие в общей сложности в 122 матчах и стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. В минувшем сезоне шведский голкипер провел 24 матча, в четырех из которых смог сохранить свои ворота «сухими».