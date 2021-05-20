Рим, , 20:48 — REGNUM «Наступил подходящий момент» для внесения поправок в законодательство, которые дали бы гражданам брать фамилию матери, заявила в четверг, 20 мая, итальянский министр по делам семьи Елена Бонетти.

Она напомнила, что в феврале 2021 года конституционный суд страны признал, что обязательный выбор фамилии отца для ребенка нарушает принцип равноправия.

«Прежний подход к этому вопросу должен быть изменен, у граждан должна быть возможность сохранять в истории фамилию матери», — сказала Бонетти.