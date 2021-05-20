Чебаркуль, Челябинская область, , 20:46 — REGNUM Житель города Чебаркуля (Челябинская область) был задержан вместе со своим сообщником по подозрению в краже радиаторов отопления через окно, сообщили 20 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл вечером накануне, 19 мая. Жительница одного из домов Чебаркуля указала группе задержания Росгвардии на двух незнакомых ей людей, которые вынесли из квартиры на улицу три радиатора отопления.

Мужчины — 63-летний чебаркулец и его сообщник — 34-летний ранее судимый за кражу — задержаны и переданы полиции. Отмечается, что они вынесли радиаторы на сумму 5,3 тыс. руб.

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